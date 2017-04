Sharapova, sobre su dopaje: "¿Por qué nadie me dijo que el fármaco se había prohibido?"

La tenista rusa fue suspendida hace unos meses a dos años por consumo de una sustancia prohibida, un medicamento que en 2016 no se permite, un dato que parece que Sharapova desconocía. Será otra de las grandes ausencias de Río 2016. (EFE)

La cinco veces campeona del Grand Slam María Sharapova ha estallado contra la Federación Internacional de Tenis (ITF) por no haberle comunicado que la Agencia Mundial Antidopaje había incluido el meldonium en la lista de sustancias prohibidas del año pasado.

"¿Por qué no vinieron a mí para tener una conversación privada?", ha comentado la tenista de 29 años al diario The Times. "De todos modos, la culpa fue mía. Había conseguido autorización durante siete años para tomarlo y me volví complaciente". Se trata de la primera entrevista que concede desde que se conoció la noticia del dopaje.

La tenista rusa, que volverá a las pistas el 24 de abril en el arranque del Gran Premio de Stutgart, dio positivo durante el Abierto de Australia de 2016 precisamente por el consumo del fármaco cardiovascular. Este incidente motivó una suspensión por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que finalmente rebajó a 15 meses la sanción de dos años que le había impuesto.

Así, Sharapova se perdió el Abierto de Australia 2017, pero llegará a tiempo a la temporada de tierra y a Roland Garros, torneo que se adjudicó en dos ocasiones (2012 y 2014).