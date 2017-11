Sergio Ramos: "Neymar tiene abierta la puerta del Madrid si quiere venirse en diciembre"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, no ha ocultado su deseo de jugar en el Real Madrid con el delantero del París Saint German Neymar, una posibilidad que parece remota, pero que el central ve más factible desde la salida del brasileño del Barcelona. A esta circunstancia habría que añadir que las relaciones de Neymar con su técnico, Unai Emery, no son buenas.

"Es más fácil que Neymar venga pasando por París que directamente desde el Barça. Lo traería sin ninguna duda, es un jugador distinto que marca la diferencia. Yo ya le tengo abierta la puerta por si quiere venirse en diciembre", aseguró Ramos en una entrevista con 'El Larguero' de la Cadena Ser.

No estoy de acuerdo con eso que dijo Cris. Es una opinión ventajista El de Camas también se refirió a las manifestaciones de Cristiano Ronaldo después de perder en Londres frente al Tottenham, en las que echaba de menos de James y Morata, entre otros. "No estoy de acuerdo con eso que dijo Cris. Es una opinión ventajista porque en las dos Supercopas nadie se acordó de los que se habían ido. No echo de menos a nadie y hemos ganado con los jugadores que tenemos. Tampoco achacamos las bajas", afirmó.

Sobre la supuesta crisis de resultados del Real Madrid, Ramos consideró que ya está olvidada. "Ya hemos ganado (Las Palmas) y se olvida todo. Siempre lo he dicho que el Madrid son resultados y hemos encadenado una línea negativa, pero tampoco hay que encender todas las alarmas. Estamos en el camino idóneo. Nos hemos dejado puntos importantes, pero todavía queda muchísimo. De cara a gol iremos mejorando y realmente todos los delanteros que normalmente meten más goles los acabarán haciendo".

El capitán quiso opinar además de la situación que vive la Federación Española de Fútbol tras la detención de Ángel María Villar con motivo del 'caso Soule' y el nombramiento de Juan Luis Larrea como nuevo presidente. "Casi todos pensamos que lo más justo y coherente es que saliese un presidente definitivo. Queremos encontrar el equilibrio y la estabilidad en el fútbol español. Larrea tiene nuestro máximo respeto y él intentará hacer su trabajo honestamente", indicó.