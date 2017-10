Sergio Ramos: "Me preocupa más que el himno no tenga letra que la situación en Cataluña"

El central internacional Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, declaró este lunes que le "preocupa más como español" que el himno nacional "no tenga letra, que la situación de Cataluña".

En una entrevista con el programa El Transistor de Onda Cero, Sergio Ramos afirmó que el domingo en Girona, en donde su equipo perdió por 2-1, se sintió "igual de español que en cualquier otro sitio".

"Me preocupa más como español que nuestro himno no tenga letra que la situación de Cataluña. Tengo ganas de que nuestro himno tenga letra porque siento la envidia sana de ver a otras selecciones mirando hacia arriba mientras cantan sus himnos", explicó.

Al recordar su llegada a Girona el pasado sábado, Ramos dijo: "Vi casi las mismas banderas de España que otras. No me deja ninguna sensación. Es como si voy a Sevilla y veo una bandera de Andalucía. Mientras exista ese respeto no hay problema. El domingo me sentí igual de español que en cualquier otro sitio. No hubo ningún problema".

Aún sobre la situación en Cataluña, el central madridista dijo que lo que pueda opinar o lo que pueda hacer al respecto "no va a cambiar nada". "Me duele la imagen de España como país a nivel mundial como español que soy. No me gusta que sucedan este tipo de cosas. Yo creo que juntos somos más fuertes".

A la pregunta de si se imagina una liga sin el Barcelona, Sergio Ramos explico: "Es complicado. A mí me cuesta creer que sean mayoría los independentistas, pero son suposiciones. Yo prefiero que el Barça esté en nuestra liga".

Relación con Piqué

Sobre su relación con el barcelonista y compañero en la selección Gerard Piqué, el futbolista de Camas comentó: "Si se compara con la antigua relación que teníamos, a día de hoy nos llevamos bastante bien. Antes prácticamente no había relación".

"Nos respetábamos porque nos tocaba jugar juntos y sabíamos que juntos hacíamos una de las mejores parejas de centrales del mundo de la que se ha beneficiado la selección. Cuando vas creciendo y madurando vas dejando al margen cosas a las que antes dabas importancia y que ahora no la tienen. Eso ha hecho que la relación mejore bastante", dijo al respecto.

Al referirse a los pitidos a Piqué, declaró: "A mí me duele que piten a la selección. Me gusta disfrutar del escenario, del ambiente y yo no voy a ir más allá de lo que pueda pensar Piqué. Lo único que siempre digo como capitán de la selección es que debemos de ser conscientes de cada acto que hacemos. Piqué siempre ha tenido un comportamiento ejemplar, a pesar de lo que pueda pensar".

Sobre la derrota del domingo ante el Girona en Montilivi, Sergio Ramos afirmó: "Si en la primera parte, después de nuestro gol, marcamos las 3 o 4 ocasiones que tuvimos, se hubiera visto otro partido".

"No es la primera liga en la que se remontan ocho puntos. Yo he remontado más puntos y hemos sido campeones. Por lo tanto tenemos que aprender de estos errores y estos fallos para que no vuelva a ocurrir e intentar sumar los máximos puntos posibles porque con esta diferencia, el Barcelona no está fallando mucho y puede que sí te cueste el título", comentó.

A la pregunta de si le gustaría ser presidente de la RFEF, Ramos dijo: "Sería un cargo muy bonito de afrontar. Creo que se podrían hacer y mejorar muchas cosas sobre todo en la cantera. Pero ya se verá dentro de unos cuantos años".

Y sobre su renovación con el Real Madrid, afirmó: "Es algo que se ha planteado, pero no me preocupa. Tengo tres años de contrato y siempre que mi ilusión siga intacta y me siga despertando con ganas no habrá problemas con el presidente. El acuerdo se hará en dos minutos".