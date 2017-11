Busquets y Sergio Ramos eligen los modelos más caros que Audi regala a Barça y Real Madrid

La plantilla del Barça ha recibido este jueves en el circuito de Montmeló los vehículos que la marca Audi, patrocinadora del club azulgrana, regala a toda la plantilla.

Cada futbolista del equipo azulgrana ha podido elegir un modelo de la firma alemana y posteriormente lo ha probado en el circuito catalán, escenario habitual de carreras del Mundial de Fórmula 1 y de MotoGP.

El centrocampista Sergio Busquets ha sido el jugador de la plantilla del Barça que ha elegido el modelo Audi más caro, el Audi R8 Plus, un superdeportivo de 610 cv y cuyo precio de mercado ronda los 214.000 euros.

Algo más 'económico', pero no demasiado es el modelo elegido por Aleix Vidal, el Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI quattro, con una potencia de 540 cv y un precio cercano a los 210.000 euros.

Este vehículo es el mismo que eligió la semana pasada el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, cuando la marca alemana entregó sus modelos a los jugadores del equipo blanco, al que también patrocina. Ramos fue el jugador del Real Madrid que eligió el modelo más caro de su plantilla.

El siguiente modelo más caro es el elegido por Cristiano Ronaldo y el portero del Real Madrid Keylor Navas, el Audi RS7 performance 4.0 TFSI, cuyo precio ronda los 150.000 euros.

El precio de este último modelo solo es ligeramente superior al del Audi RS6 Avant performance 4.0 TFSI quattro, el coche elegido por muchos jugadores: Leo Messi, Piqué, Luis Suárez, Marcelo, Nacho, Varane y el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane.

No obstante, el modelo más solicitado por los futbolistas de Barça y Real Madrid ha sido el Audi Q7, que, en sus distintas versiones, ha sido elegido por 10 jugadores del equipo azulgrana, incluido su técnico, Alejandro Valverde; y por doce jugadores del Real Madrid.

Curiosamente, el modelo más barato es el elegido por Gerard Deulofeu, que se ha quedado con un Audi Q5 Design, valorado en unos 50.000 euros.

Leo #Messi gets the keys to his new @audispain pic.twitter.com/K2ZbmeXjhn

Great day at Circuit Barcelona-Catalunya with @audispain!

Join us on https://t.co/YlIW7rNkri for more pics! pic.twitter.com/whWj9Dif74