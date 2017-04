Sergio García, 'el niño' se hace grande en Augusta

El golfista español Sergio García (-9) ha conquistado el Masters de Augusta después de un mano a mano hasta el hoyo 73 con el inglés Justin Rose (-9), al que ha superado en el primero hoyo del desempate para enfundarse la chaqueta verde.

Con la conquista del Masters de Augusta, el castellonense Sergio García, que se ha mantenido en el liderato durante los cuatros días de competición, se une a las leyendas del golf mundial y los ídolos de su infancia, los bicampeones Severiano Ballesteros y José María Olazábal.

"La verdad es que sigo siendo el mismo, aunque estoy muy satisfecho y muy orgulloso no solo de cómo he estado en el campo, sino también de toda la gente que me ha apoyado y todos los que han estado ahí desde el principio de mi carrera", dijo García inmediatamente después de la ceremonia de entrega de la chaqueta verde de ganador del Masters.

Han pasado 18 años desde que un español se pone la chaqueta verde, y desde que un imberbe García llegara por primera vez con 19 años al legendario recorrido de Augusta en compañía de su padre y compartiera las rondas de prácticas con Ballesteros y la estrella estadounidense Tiger Woods.

En 1999, en el PGA Championship, en Medinah, puso contra las cuerdas a Tiger, con un golpe desde un árbol que es historia del golf. Allí fue cuando se ganó el apodo del 'Niño'. Desde entonces, ha ganado 31 torneos como profesional, 10 en Estados Unidos, 13 en Europa y el resto en otros circuitos. Es uno de los que más ganancias tiene de la historia. Llegó a ser número dos del mundo, tras Woods. Además, es pieza clave en el equipo de Europa de la Ryder Cup. Pero nunca había ganado un grande.

En Augusta, 'el niño' cumplió los pronósticos y se ha hecho grande en Augusta el mismo año que contraerá matrimonio con su prometida y principal apoyo, la texana Angela Akins, a la que Sergio García ha homenajeado, junto a sus padres y amigos, durante la ceremonia de entrega de la chaqueta verde de Augusta.

Acostumbrado a verle en las gradas del Bernabéu, ya que es aficionado del Real Madrid, su otra pasión es el fútbol y no es raro verle vestido de corto. Incluso ha sido presidente del Borriol, con el jugó en Tercera División.