Alba: "He renunciado a la Coca Cola y la Fanta y al fast food"

Jordi Alba, uno de los mejores jugadores del Barça en este primer tramo de temporada, ha dado algunas de las claves para su buen momento.

En declaraciones a Tuttosport, el internacional español asegura que "me encuentro muy bien, siempre había corrido muchos kilómetros en los partidos, pero los jugadores vivimos de sensaciones y las que tengo ahora son muy buenas. La nueva dieta me está beneficiando. He renunciado a las bebidas carbónicas como la Coca Cola y la Fanta y he renunciado al fast food". Es esa, por tanto, una de las claves de su éxito en el campo.

Además, Alba explica que la llegada de Valverde le ha beneficiado, "porque ahora defendemos con cuatro y eso me beneficia.

Lo explica el defensa así: "Ahora defendemos muy bien, no como los italianos, pero estamos a un nivel muy bueno".