Sebastian Vettel hace una peineta a Massa cuando lo doblaba en el Gran Premio de Rusia

El piloto alemán de Ferrari Sebastian Vettel protagonizó una de las escenas curiosas del GP de Rusia. Cuando doblaba al piloto de Williams Felipe Massa, le dedicó una visible peineta.

Vettel consideraba que el brasileño le había estorbado en la maniobra de adelantamiento.

Posteriormente, Vettel quiso restar importancia al suceso. "He intentado todo para poder adelantar a Bottas y pensé que podría haber alguna oportunidad en esa recta y pensé que iba a levantar el pie en la vuelta tres y que luego me iba a dejar adelantar, pero no estaba seguro de lo que iba a hacer y he perdido algo de tiempo, pero no importa", dijo al respecto.