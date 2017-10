Saúl Craviotto estalla contra la independencia catalana: "No me podía callar más"

Saúl Craviotto, doble campeón olímpico de piragüismo, ha roto su silencio acerca de la declaración de independencia de Cataluña. El deportista, agente de policía nacional de profesión (destinado en Gijón) y nacido en Lleida, ha publicado un mensaje en Twitter donde se muestra en contra del secesionismo.

"Quería agradecer a todos los compañeros que han entendido que mi situación no era sencilla y pediros disculpas por no haber hablado hasta ahora. Soy policía nacional, con toda mi familia en Lleida y me siento orgulloso de ser catalán y español. Vamos, que tengo el 'pack' completo", explicó.

"Después de todo lo vivido las últimas semanas, no era sencillo posicionarse o hablar y menos con la crispación y ambiente de enfrentamiento que se resppira en las redes sociales y en la calle, pero después de consumarse la irresponsabilidad de hoy, me decepcionaría a mí mismo si no os mandara este mensaje, compañeros. Quería transmitiros mi apoyo absoluto a todos esos policías y guardia civiles que estáis destinados en Cataluña, así como a la inmensa mayoría de Mossos d'Esquadra que están por restaurar la legalidad y sentido común", expresó.

"Desgraciadamente, ante esta locura sin plan de ruta no se me ocurre otra medida distinta a la de aplicar ese artículo 155, que espero y deseo que se utilice de forma graduada y proporcional. El 1 de octubre me cayeron muchas lágrimas al ver lo que estaba ocurriendo en mi querida tierra. Por supuesto que no me gustó ver esas imágenes y deseo con todo mi corazón que no se repitan. Sólo pido que el agua vuelva a su cauce cuanto antes porque con esta sinrazón vamos a la deriva", concluyó.