Zozulya vuelve al Betis tan solo unas horas después de ser presentado con el Rayo

Roman Zozulya vuelve al Betis. Tan solo unas horas después de su llegada al Rayo Vallecano, el delantero ucraniano cedido por el conjunto verdiblanco, mostró su malestar en las redes sociales por la reacción de una parte de la afición vallecana con su traspaso. El director deportivo del equipo de Sevilla, Miguel Torrecilla, ha anunciado su vuelta a la capital hispalense.

Está teniendo problemas con grupos radicales del Rayo"Está teniendo problemas con grupos radicales del Rayo. Hemos hablado con él y está muy afectado. No se lo esperaba. Escribió un texto a la afición del Rayo pero parece que no ha llegado a determinados sectores", ha afirmado Torrecilla. El jugador no podrá jugar con ningún equipo lo que resta de temporada al no poder estar inscrito en tres clubes diferentes un mismo año. Antes del Betis jugó en el Dnipro ucraniano y ahora estaba en la lista del Rayo.

Zozulya acudió este miércoles a las oficinas de la Ciudad Deportiva del Rayo y, al entrar, fue recibido con insultos por parte de algunos aficionados, que también portaron pancartas en contra del ucraniano, al que acusan de tener ideología neonazi. "Vallekas en pie de guerra. Nazis no!" se podía leer en varias pintadas.

La tensión que se vivió a lo largo de la mañana de este miércoles con esta incorporación de Zozulya derivó en la llegada de varias furgonetas de policías antidisturbios, que intentaron desalojar de la Ciudad Deportiva a algunos de esos aficionados que previamente mostraron su descontento con el jugador.

En la misma Ciudad Deportiva, el agente del jugador confesó que Zozulya se está planteando abandonar el Rayo al no querer estar en un sitio donde no es querido.

Zozulya, que procede del Betis, también tuvo una llegada rodeada de polémica hace unos meses a Sevilla, debido al apoyo que siempre ha mostrado al ejercito de su país e incluso en algunas fotos en la que aparece vestido de militar y empuñando un arma.