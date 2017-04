Madrid y Atlético tienen pie y medio en semifinales, pero hay razones para no fiarse

Tras sus victorias en los partidos de ida, Real Madrid y Atlético encaran con mucho a favor la vuelta de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions ante el Bayern de Múnich y el Leicester, respectivamente.

Los blancos reciben este martes al equipo bávaro (20.45 h, Antena 3) con la ventaja del 1-2 que logró en Múnich –con remontada incluida–, con el clásico liguero de fondo y con algunas bajas, como la de Bale, que dejan vía libre para la titularidad de Isco. El Bayern llegó ayer a Madrid con 22 jugadores, entre los que están Robert Lewandowski, Jérôme Boateng y Mats Hummels, con distintas molestias, y el sancionado Javi Martínez. Los alemanes tienen el objetivo de lograr una remontada que a priori se antoja difícil.

Por su parte, el Atlético de Madrid viaja a Leicester con la condición de favorito en el partido de vuelta, con un 1-0 que en Europa puede resultar engañoso, por lo que no hay motivos para confiarse. El Leicester City preparó el lunes el partido con las novedades de Wes Morgan y Yohan Benalouane, pero con las ausencias del delantero Islam Slimani y del centrocampista Nampalys Mendy.

Cinco motivos por los que el Madrid y el Atlético no deben fiarse del Bayern y del Leicester.

Real Madrid

1. Un equipazo enfrente. Pese a tener ventaja en la eliminatoria, el Madrid no puede olvidarse de que el Bayern es el rival más duro de los que podían haberle tocado en el sorteo de cuartos. Un equipo fabricado para ganar y que cuenta con grandes jugadores como Lewandowski, Boateng, Thiago, Robben o Hummels.

2. Un viejo conocido. Ancelotti conoce a la perfección al equipo blanco. El italiano vuelve a la que fue su casa durante dos temporadas, aunque ahora lo haga como 'enemigo' pese a que nunca ha renegado de su pasado. Un madridista con presente bávaro y con ganas de hacer historia.

3. Exceso de confianza e indecisión. El planteamiento es complicado, pues el equipo no necesita ganar, pero a su vez no sabe jugar a la defensiva. Y el resultado de la ida es bueno, pero no demasiado amplio.

4. Bestia negra. Lewandowski siempre se luce ante el Real Madrid y una vez, cuando jugaba en el Dortmund, le marcó cuatro goles. Pese a que fue el gran ausente en el partido de ida, el lunes realizó las últimas pruebas y Ancelotti aseguró que "está bien" para jugar.

5. Bajas importantes. El galés Gareth Bale se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de recibir al Bayern y se perderá el partido por su lesión en el sóleo derecho, lo que resta potencial ofensivo al equipo. Además, sin Pepe ni Varane, Zidane solo cuenta con dos centrales.

Atlético

1. El ejemplo del Sevilla. En los octavos de final, los ingleses ya fueron capaces de levantar un marcador adverso en el encuentro de vuelta que se jugó en su estadio ante otro equipo español, el Sevilla. Ni siquiera el 2-1 de la ida en el Sánchez-Pizjuán apagó la agitación del Leicester, que venció por 2-0 el segundo choque con goles de Wes Morgan y Albrighton y que mostró mucha intensidad, combate y fuerza ofensiva y defensiva.

2. Un equipo 'nuevo'. De la mano de Shakespeare, el nuevo técnico del equipo inglés, el Leicester ya ha superado el momento que le hizo competir por la permanencia en esta temporada, antes de que Claudio Ranieri fuera sustituido al frente del banquillo del club, y solo ha perdido desde entonces dos de sus nueve choques oficiales, uno con el Atlético y otro con el Everton.

3. Buenos jugadores. Hay tres nombres que sobresalen en el Leicester. El primero, el delantero Jamie Vardy, incansable, peleón, incisivo, rápido e insistente. Es un incordio. En el Calderón apenas la tocó por la fenomenal vigilancia de Savic y Godín, pero es un peligro para cualquier adversario que le deje metros para correr. El segundo, Riyad Mahrez posee un regate imparable y un talento incuestionable. En la ida apareció muy poco, pero desbordó las veces que lo hizo. El tercero, Albrighton fue de lo mejor de su equipo por la banda izquierda en el Vicente Calderón. Tiene buen centro, despliegue y profundidad. Son tres hombres clave en el once de Shakespeare.

4. La competitividad del Leicester. Es el actual campeón de la Premier y ya ha llegado a los cuartos de la Champions. Nadie contaba con ellos, pero las sensaciones que desprenden no dejan de ser positivas. Es un equipo competitivo, como demostró en el Calderón, sobre todo en el aspecto defensivo, y que crece aún más como local, encomendado al ambiente de su estadio y al fútbol directo que más le gusta. No dispondrá de Robert Huth, sancionado, su mejor defensa central.

5. Evitar los penaltis. El triunfo incontestable por 3-0 sobre el Osasuna, del pasado sábado, dejó una sensación de preocupación en el Atlético por un aspecto que ya ha sufrido en esta temporada hasta en ocho ocasiones en sus trece lanzamientos: los penaltis. Ese día añadió dos errores más desde los once metros, de Carrasco y Thomas, pero antes ya habían fallado este curso Griezmann, tres veces; y Fernando Torres, Kevin Gameiro y Gabi Fernández, con una cada uno. Sólo ha aprovechado cinco de sus penaltis, el último en el 1-0 contra el Leicester.