El mundo del motor está de luto tras la muerte de Hayden: "Las leyendas nunca mueren"

Pilotos, expilotos, periodistas y aficionados al mundo del motor han querido enviar su último adiós a Nicky Hayden, fallecido este lunes tras ser atropellado por un coche cuando entrenaba en su bicicleta de carretera por los alrededores de la ciudad italiana de Rímini, próxima al escenario de la última prueba disputada del Campeonato del Mundo de Superbike.

El campeón de MotoGP, de familia con amplia tradición motociclista, pues tanto su padre Earl como sus hermano Roger Lee y Tommy practican este deporte en distintas competiciones de los Estados Unidos, no pudo superar las graves heridas que sufrió en el accidente.

Y tras el homenaje que le rindieron este fin de semana en el Gran Premio de Le Mans, pilotos y expilotos de MotoGP y Superbikes han querido mandarle sus condolencias a la familia del americano a través de las redes sociales.

