Pique entre Viñales y Márquez en Alemania: "Me la guardo"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) se ha mostrado "decepcionado" con su actuación en la sesión de calificación del Gran Premio de Alemania, donde saldrá undécimo en la carrera del domingo, y ha asegurado que el toque que le ha dado Marc Márquez (Repsol Honda) ha sido "a conciencia" y que se la guarda para otra ocasión.

"Es algo que tengo guardado y cuando tenga que utilizarlo, lo haré", declaró el de Roses visiblemente molesto a Movistar MotoGP tras la Q2. "Es algo que me guardo en el bolsillo por si alguna vez tengo que utilizarlo. Es difícil no hacerlo a conciencia, pero no pasa nada. Son lances de la calificación y es algo que uno tiene en cuenta", añadió.

En este sentido, el segundo clasificado del Mundial explicó el incidente. "En la primera curva él se ha parado en medio de la trazada y yo le he adelantado como he podido, porque quería hacer la vuelta detrás de Cal Crutchlow. Él ha frenado con mi moto en la siguiente curva", manifestó.

Por otra parte, el piloto catalán se mostró "realmente decepcionado" con el undécimo puesto. "Tenía esperanzas de salir en primera línea para intentar hacer mañana una carrera de las mías, de menos a más, pero otra vez tendré que hacer una carrera corriendo. Mañana (domingo) tendremos que volver a tomar riesgos", apuntó.

"En seco me he sentido muy bien, incluso a la mañana con goma dura pude rodar muy rápido", expresó, antes de afirmar que salir desde tan atrás en Sachsenring "penaliza mucho". "Pero ganas no me van a faltar. Voy a dar el máximo la primera parte de la carrera para intentar estar con el primer grupo lo más rápido posible", concluyó.