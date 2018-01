Peineta de Jordi Alba a Anoeta: "Me han pillado, ¿no? Perdón"

Jordi Alba dejó muestras de su calidad sobre el césped de Anoeta... pero también un gesto feo y poco deportivo.

Las cámaras de televisión captaron al lateral zurdo del Barcelona dedicándole una peineta a la grada del estadio donostiarra.

Después, y tras saber que había sido pillado, el jugador se disculpó ante los medios de comunicación.

"Me han pillado, ¿no? Perdón si a alguien le ha molestado. También me dicen de todo a mí y me lo tomo como parte del espectáculo", dijo ante la prensa el defensa internacional.

"En ningún momento quería molestar a nadie. Al que se lo he hecho seguro que se vendría a cenar conmigo si me conociera de verdad", zanjó.