La otra cara del fútbol: un padre da una lección de deportividad a su hijo del Betis

En un fútbol cada vez más envenenado por peleas, amaños o falta de juego limpio, sorprenden para bien gestos que enamoran al mundo del balompié.

Unas imágenes y las palabras que captaron el pasado fin de semana las cámaras de Movistar+ en el estadio del Espanyol están arrasando en las redes sociales. Los protagonistas son un padre y su hijo de 7 años, y aficionado del Real Betis, rival del equipo perico. Ambos sentados en las gradas viendo el partido.

El padre da una lección de deportividad a su hijo y, de paso, también a todos los amantes de este deporte. "Le han llamado maricón al árbitro", señala el niño, a lo que su padre le advierte: "Están nerviosos, no hagas caso. Tú no lo hagas. Ya sabes que a mí no me gusta criticar a los árbitros y al equipo contrario. Tú con el tuyo. Si perdemos, perdemos. Y si ganamos, ganamos".

No ganaron, porque, al final, el Betis cayó en campo del Espanyol. "Hay que saber perder", le recuerda el padre al chaval. "Ya, yo ya estoy acostumbrado", sentencia el niño.

Una lección de deportividad que ya acumula más de 10.000 retuits y más de 11.000 me gusta.