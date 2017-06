Omar Perdomo marca el gol del año en el Zaragoza vs Tenerife de Segunda División

Este fin de semana finalizaba la temporada regular de la Segunda División y Omar Perdomo, del Tenerife, y como a modo de despedida, cerraba la última jornada con un golazo desde su propio campo.

El tanto de Perdomo sirvió para darle la victoria a su equipo y situarlo en la cuarta plaza de la clasificación, asegurándose de esta forma el factor campo en la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a la primera categoría.

El Real Zaragoza, por su parte, cerró con derrota en su campo una de las peores campañas de su historia moderna. Acabó en décimo sexta posición, con 50 puntos y a tan solo dos puntos del descenso a Segunda B.

😱 @CDTOficial strike from the HALF-WAY LINE! 😱



Goal of the season in #LaLiga123? 💥 pic.twitter.com/LlWiT7ZESp