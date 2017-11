La corredora de ultramaratones Núria Picas irá en la lista de ERC

Los partidos independentistas van confeccionando los últimos detalles de las listas electorales que presentarán a las elecciones del 21 de diciembre.

Uno de los últimos nombres que se incorpora ha sido el de la corredora de ultras Núria Picas, que irá de número 25 en la lista de ERC.

La corredora integra la lista como independiente y con la "voluntad firme de ayudar al país en unos momentos tan trascendentales", ha declarado a Nació Digital.

"Tengo que pedir a la gente que no desfallezca, ahora no, no podemos ir a medias", afirmó.

Hemos vivido momentos de angustia, de duda e incertidumbre , y ahora es hora de actuar ", dice la corredora, que también animó a la gente a ir "a votar".

Picas ha sido siempre una firme defensora de la independencia de Cataluña y siempre lucido la estelada en las carreras oficiales.