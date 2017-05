Novak Djokovic rompe con su entrenador habitual para recuperar "la chispa ganadora"

El número dos del tenis mundial, el serbio Novak Djokovic, anunció este viernes que ha puesto fin a su cooperación con su entrenador desde 2006, el eslovaco Marian Vajda, en busca de mejoras en su "nivel de juego" y para recuperar "la chispa ganadora".

Según un mensaje en Twitter Djokovic también termina la cooperación con el preparador físico, Gebhard Phil Gritsch, y el fisioterapeuta, Miljan Amanovic.

