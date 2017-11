Un niño de 14 años debuta en la Primera División de Irlanda del Norte

El Glenavon FC, equipo de la Irish Premiership, Primera División de Irlanda del Norte, ha hecho debutar al jovencísimo guardameta de 14 años Conner Byrne.

Byrne defendió por primera vez la portería del Glenavon en el derbi del pasado lunes contra el Portadown en las semifinales de la Mid-Ulster Cup.

"Es maravilloso que Conner haya jugado en el primer equipo. Hay que reconocerle al entrenador su valentía por darle oportunidades a los más jóvenes, algo que no pasa en otros clubes", afirmó Ryan Prentice, director de la cantera del Glenavon, en unas declaraciones que recoge este miércoles la cadena británica BBC.

"Es alto, valiente y dedicado en los entrenamientos; trabaja muy bien con los entrenadores. Tiene que mejorar el físico, aunque lo positivo es que el fútbol no es tan físico como era hace 20 o 30 años, cuando destrozaban a los porteros", apuntó.

"No hay que especular (con Conner) todavía, ya que es muy fácil empezar a imaginar cosas. Si sigue trabajando duro podría ganarse la vida con el fútbol", indicó el director de la cantera.

El Glenavon, fundado en 1889 y ganador de tres ligas y siete copas de Irlanda, marcha en tercera posición en la Irish Premiership, primera categoría del balompié norirlandés, después de 16 jornadas disputadas, por detrás del Coleraine y del Crusaders.

