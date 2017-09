Neymar y Cavani se pelean por lanzar las faltas y los penaltis

Tensión de nuevo en el PSG. Neymar y Cavani volvieron a tener un roce a la hora de tirar una falta y un penalti.

Esta vez fue en el partido de liga ante el Lyon.

En el segundmo tiempo, falta a favor de los parisinos. Alves cogió el balón y se negó a dárselo a Cavani. Esperó a que llegara Neymar para entregárselo y que lanzara él.

En la ejecución de un tiro libre, Dani Alves "le escondió" la pelota a Cavani para dársela a Neymar. Lío en puerta pic.twitter.com/mJ9pgPn3BH — Pases Uruguay (@PasesuruguayOK) 17 de septiembre de 2017

Después, casi al final, en un penalti cometido sobre Mbappé, Cavani cogió el esférico para lanzar la pena máxima y Neymar se le acercó para pedírselo. El uruguayo, tras un diálogo conel brasileño, se negó a ceder un lanzamiento que terminó fallando.

Neymar quiso tirar un penalty hoy con el PSG y Cavani otra vez le dice que no. Ney, Cavani no es Messi. pic.twitter.com/AEq4oX6PBL — David Ibáñez (@DavidIbanez5) 17 de septiembre de 2017

No es una historia nueva porque es la tercera vez que pasa. Cavani es el primer lanzador pero Neymar siempre se lo pide y tiene liugar la discusión entre ambos.

"Les he pedido que lo arreglen entre ellos, que son capaces de llegar a un acuerdo. Si no, decidiré yo. No quiero que esto sea un problema para nosotros", dijo Emery al respecto.