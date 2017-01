Nadal vs Federer, en la final del Open de Australia | Directo

5-4. Derecha al contrapie de Federer que le sirve a Nadal para ganar su saque. Tendrá ahora servicio Federer para cerrar el primer set.

40-30. Se ha jugado un golpe Nadal, pero aún tiene ventaja en este juego.

40-15. Resto al pasillo que se le fue a Federer.

30-15. Saque directo de Rafa.

15-15. Ha subido Rafa para romper una racha de 11 puntos seguidos de Federer.

0-15. El revés de Federer le hizo daño a Nadal, que devolvió su derecha al a red.

3-5. Juego en blanco para el suizo con un 'ace'. Resta para ganar el primer set.

40-0. Saque y volea, lección 2, de nuevo por el maestro de Basilea.

30-0. Saque y volea, lección 1, por el profesor Federer.

15-0. Se le va lejos el resto a Nadal.

Bolas nuevas.

3-4. ¡Rompe Federer el servicio de Nadal!

15-40. Pues dos primeras bolas de break para Federer, que ha devuelto todos los ataques de Nadal, ha acabado dominando el punto y ganándolo con su derecha.

15-30. Se le ha ido a Rafa la bola al pasillo. Está aumentando el nivel Federer.

15-15. Le da con la caña Roger.

0-15. Resto genial del suizo que devuelve Rafa con apuros y Federer volea de revés.

3-3. Juego en blanco del suizo.

40-0. Saque directo del suizo.

30-0. Buena derecha de Federer en el contrarresto.

15-0. Se le fue larga a Nadal la derecha.

3-2. Otro juego en blanco para el balear.

40-0. Está ganando con mucha autoridad Nadal sus puntos al servicio.

30-0. Otro golpe fantástico de Nadal al que no llega el suizo. Se están calentando ambos jugadores.

15-0. Atacó Federer pero no pudo devolver la bola que le lanzó el balear.

2-2. Y juego Federer. En este juego, el helvético ha dado un clínic de golpes efectivos.

40-15. Federer suelta una derecha paralela.

30-15. Maravillosa subida a la red de Federer, que movió a Nadal y acabó el punto con una sutil volea.

15-15. Otro revés que se le va largo a Federer.

15-0. Primer punto del cuarto juego para el suizo.

2-1. Juego Nadal. Buen saque para cerrar un juego en el que la fortuna se ha aliado con el balear.

40-30. Mucha suerte ahora para Nadal. Su derecha dio en la cita de la red y cayó a plomo.

30-30. Doble falta ahora de Nadal.

30-15. Otro error no forzado del suizo. Su revés se fue muy desviado.

15-15. Responde bien Nadal con un buen saque.

0-15. Derecha paralela de Federer que sorprende a Rafa.

1-1. Juego Federer.

40-30. Error no forzado ahora de Federer, que la manda a la red.

40-15. Mejor punto del partido para Federer. El suizo cerró el punto con una derecha cruzada maravillosa.

30-15. Otro saque bueno del de Basilea, que Nadal devuelve con su revés fuera.

15-15. Peloteo largo entre ambos jugadores que se salda con un revés de Federer a la red.

15-0. Buen saque de Roger que Nadal resta a la red.

1-0. Juego Nadal, en blanco.

40-0. Fantástico saque de Rafa a la 'T' que devuelve Federer muy desviado.

30-0. Al suizo se le fue una bola larga.

15-0. Primer punto de final, para Rafa. Federer mandó una derecha a la cinta.

¡COMIENZA EL PARTIDO, SACA NADAL!

Empezará sacando Nadal tras ganar el sorteo. La moneda la ha lanzado un niño llamado Eagan Lai.

Así saltaron a la pista:

Esta es la quinta vez en la Era Open que un Gran Slam lo deciden dos jugadores que superan la treintena. La última vez fue en 2002, en el US Open, con Pete Sampras (31 años) venciendo a Andre Agassi (32). En Australia la más antigua fue en 1972, con Ken Rosewall (37 años) derrotando en la final a Mal Anderson (36). Además, con Venus (36) y Serena (35) compitiendo en la final femenina, esta es la primera ocasión, en la historia del tenis, en la que los cuatro participantes en las finales individuales, superan los 30 años.









Si Nadal gana se convertirá en el primer jugador en la Era Open, y el tercero en toda la historia del tenis en ganar cada uno de los cuatro 'majors' dos veces al menos. Sumaría el 15 grande de su cuenta, el primero desde Roland Garros 2014 y se situaría a solo dos de los 17 de Federer.

Federer intenta convertirse en el primer hombre en la historia en ganar cinco o más títulos en tres Grand Slams diferentes. Ha ganado el Abierto de Australia cuatro veces, siete veces Wimbledon, cinco veces el US Open y una Roland Garros. La victoria este domingo le situaría a una de los seis triunfos de Novak Djokovic y Roy Emerson en Australia.





Ganando Federer, entraría de nuevo en el 'top-ten', situándose décimo. Si pierde, sería 14. La victoria llevaría a Nadal al cuarto puesto mundial. Si pierde, subirá al sexto.





Los dos jugadores saltan a la pista del Rod Laver Arena en este momento. Federer, cinta blanca sujetando el cabello. Nadal, cinta negra, ambas con el logotipo de Nike.

De ganar Federer, ampliará el número de torneos en pista dura a 61 (líder) y sumaría el 89 de su palmarés, y el 18 del Grand Slam. Si triunfa Nadal sumaría el 17 título en superficie rápida, tras el de Doha hace tres años, y sería el título 70 de su currículo, y el 15 del Grand Slam.

Federer ha necesitado 13 horas y 40 minutos para llegar al último partido del torneo. Nadal arriba con 18 horas y 59 minutos.

Será la final del Grand Slam 28 para Federer y la 21 para Nadal, y el ganador marcará el récord de más años desde que ganó por primera y última vez este torneo. Nadal ha esperado ocho años, mientras que Federer ha aguardado siete. Boris Becker (1991 a 1996) y Andre Agassi (1995 a 2000) lo tenían hasta ahora. El récord total en el Grand Slam es de Jimmy Connors, que ganó Wimbledon en 1974 y luego en 1982.

El campeón recibirá un cheque por 3,7 millones de dólares australianos (2,61 millones de euros). El subcampeón otro por 1,850 millones de dólares australianos (1,306 millones de euros).

Será el duodécimo encuentro entre ambos en el Grand Slam, con 9-2 para Nadal, y el noveno entre ambos en finales de este tipo, también con ventaja de Nadal por 6-2.





El tenista español parte con una ligera ventaja para ganar al suizo Roger Federer en la final del Abierto de Australia, según los mercados de las principales casas de apuestas. el triunfo de Nadal se paga a 1,75 euros por euro apostado, mientras que una victoria de Federer se cotiza a 2,2 a 1.

Por su parte, el balear ha eliminado a Mayer, a Baghdatis, a Zverev, a Monfils, a Raonic y a Dimitrov.

El helvético se planta en la final tras haber derrotado a Melzer, a Rubin, a Berdych, a Nishikori, a Zverev y Wawrinka.

El suizo tiene 35 años y 17 trofeos de Grand Slam. El español, 30 años y 14 torneos de Grand Slam.

No miren el calendario: sí, estamos en 2017. Estos dos treintañeros han asombrado al mundo volviendo a citarse en una final cuando nadie pensaba que podrían llegar tan lejos.

¡Buenos días y bienvenidos a la narración en vivo de la final del Open de Australia de tenis entre Rafa Nadal y Roger Federer!