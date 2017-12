Las 'guerreras' ganan a Eslovenia pero se cruzan con la potente Noruega en octavos del Mundial

La selección española no encontró premio a su buen juego y pese a vencer este viernes por un claro 33-26 a Eslovenia, se medirá en los octavos de final con la todopoderosa Noruega, la vigente campeona mundial y europea, que no cumplió con sus deberes y cayó por 28-31 ante Suecia.

No lo tuvo fácil, sin embargo, la selección española, que este viernes, al menos de inicio, no se mostró como el muro infranqueable que tanto hizo sufrir a dos potencias como Rumanía y Francia. Muralla que se vio rápidamente agrietada por la capacidad de las eslovenas para combinar tanto el lanzamiento exterior como el juego con las jugadoras de segunda línea.

Una circunstancia que llenó de dudas a la defensa española, que nunca supo como compaginar las salidas para controlar los potentes lanzamientos de la lateral Ana Gros con el necesario repliegue para defender a la pivote Teja Ferfola, que campo a sus anchas por la línea de seis metros.

Y eso que Carlos Viver lo intentó todo, desde la entrada de Eli Chávez para dotar de más centímetros al eje central de la defensa, al cambio de portería con la salida de Darly Zoqbi por Silvia Navarro.

Pero el técnico español no dio con la tecla adecuada hasta que a falta de nueve minutos para el descanso y con una más que inquietante desventaja de tres tantos (8-11) en el marcador, decidió ordenar una defensa individual sobre Gros. Un cambio defensivo que permitió a España, si no contener definitivamente al ataque esloveno, sí al menos comenzar a generar dudas a las balcánicas, que multiplicaron sus pérdidas de balón en el momento en el que no pudieron conectar con Gros.

Circunstancia que permitió a la selección española, que con su mejoría defensiva también comenzó encontrar el tono en ataque, reducir su desventaja al descanso a tan sólo un gol (13-14). Una diferencia que las "guerreras" lograron enjugar definitivamente en el arranque de la segunda mitad, con un contundente parcial de 5-1, que permitió destacarse al conjunto español (18-15). Parcial incomprensible sin el concurso de Ivet Musons, que demostró una vez su inmenso desparpajo, no sólo ya secando a Gros con una asfixiante defensa, sino liderando el ataque español con sensacionales "cañonazos".

Aunque la clave del triunfo español no estuvo en ataque, donde brilló con luz propia la central Nerea Pena, autora de nueve tantos, sino en defensa, donde España volvió a mostrarse como el impenetrable equipo de anteriores jornadas. A base de agresividad, muchas ayudas y, sobre todo, de una frenética actividad de piernas, las "guerreras" lograron secar por completo a Eslovenia, que ya no sólo no volvió a poder conectar nunca más con su pivote, sino que vio como su gran estrella Ana Gros tardaba más de veinte minutos en anotar su primera diana.

De hecho, Gros, que llegaba a esta jornada como la máxima goleadora del Mundial, tan sólo pudo firmar esa diana en el segundo tiempo, frenada por una defensa española, perfectamente respaldada por Darly Zoqbi en la portería.

Pese a su clara victoria (33-26) y acabar la primera fase en la tercera plaza del grupo, se medirá en octavos con el rival que nadie quería, la todopoderosa Noruega, que falló ante Suecia cuando nadie lo podía esperar.

- Ficha técnica:

33 - España: Navarro; Carmen Martín (1), Mireya González (2), Paula García (2), Lara González (1), Cabral (5, 1p) y González de Garibay (5) -equipo inicial- Zoqbi (ps), Núñez (1), Arderius (-), Chávez (-), Jennifer Gutiérrez (2), Etxeberria (1), Pena (9), Almudena Rodríguez (1) y Musons (3)

26 - Eslovenia: Pandzic; Irman (2), Gros (7, 3p), Zulic (1), Stanko (7), Amon (4) y Krhlikar (-) -equipo inicial- Vojnovic (ps), Ferfolja (4), Rudman (-), Zabjek (-), Abina (-), Koren (1), Vucko (-), Vrcek (-) y Beganovic (-)