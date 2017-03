Messi y Luis Suárez confiesan que "mean sentados"

Divertida entrevista la que ofrecieron Leo Messi y Luis Suárez en el Canal 10 de Uruguay.

Ambos cracks del Barcelona se confesaron entre risas y, entre otras cosas, llegaron a decir su posición para orinar. El presentador del programa preguntó a Messi si sabe en qué posición orina Suárez. Y esta fue su respuesta: "¿Meas sentado? Yo también", entre las risas del trío protagonista.

Así lo explicó el argentino: "Te levantas por la mañana y estás dormido, la mandas para abajo...".

Además, confesó que es mejor que el uruguayo jugando al baloncesto: "En el vestuario tenemos un aro y jugamos a baloncesto. Yo me defiendo, pero Luis es malísimo". Suárez también dejó claro dónde manda él: "En ping pong me lo comí. Jugamos tres partidos y le gané y desde ese momento no ha vuelto a invitarme a jugar", aseguró.