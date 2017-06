Un mercado de fichajes con precios de auténtica locura

Definitivamente, el mercado futbolístico se ha vuelto loco. La inflación en el precio de los fichajes sube a un ritmo exponencial, y se ha pasado de que se pidan 40 millones por un gran jugador a que, a día de hoy, esa cifra ronde los 100 kilos.

Unos ejemplos para poner en perspectiva. En el año 2010, cuando el Real Madrid buscaba un mediocentro, se fijó en uno de los mejores, Xabi Alonso. Su precio fue de 30 millones. En 2012 el que llegó fue Luka Modric, por 35. En 2016, el Manchester United tuvo que pagar 120 kilos por Paul Pogba, y este año por Marco Verratti el PSG no va a bajar del centenar de millones si el Barça quiere ficharle.

El momento clave del verano será la hipotética salida de Cristiano Ronaldo. El Real Madrid no quiere desprenderse del actual y futuro Balón de Oro y, de no quedarle más remedio, exigirá unos 200 millones de euros y nunca menos de 160/70.

El primer gran desembolso lo ha realizado el Manchester City, que le ha pagado 50 al Mónaco (que pueden llegar a 80 por objetivos) por Bernardo Silva. Estos pueden ser los millonarios fichajes de este verano:

Cristiano Ronaldo: 200 millones de euros

Su monumental enfado por el, a su juicio, escaso respaldo que ha recibido del Real Madrid tras sus problemas con Hacienda pueden hacer que se convierta en el traspaso más caro, y con diferencia, de la historia del fútbol. El conjunto madridista pedirá por él 200 millones de euros, y no se conformará con menos de 160 por el jugador más en forma del fútbol mundial y que le acaba de dar, con sus numerosos goles, la duodécima Champions.

Kylian Mbappé: 110 millones

El jugador quiere ir al Real Madrid, y el Real Madrid quiere al jugador. El jovencísimo (18 años) delantero del Mónaco ha sido la gran sensación del fútbol europeo en este 2017, y el conjunto blanco ve en él a ‘un Ronaldo joven’. El club del Principado quiere a cambio una cifra astronómica, unos 110 millones, y su salida este verano depende, en gran medida, de lo que pase con Cristiano.

Marco Verratti: 100 millones

El Barça necesita un centrocampista de élite, y el italiano ha sucumbido a los cantos de sirena del club culé. Se ha declarado en rebeldía y le ha comunicado al PSG que no volverá a París porque quiere jugar con la camiseta azulgrana. Como el problema del jeque del conjunto galo no es el problema, será casi imposible su fichaje si no hay sobre la mesa un cifra cercana a los 100 kilos.

Ousmane Dembélé: 90 millones

Apenas 15 millones de euros pagó el Borussia Dortmund hace un año por el joven extremo, que ahora tiene 19 años. Su espectacular campaña le han convertido en objeto de deseo de muchos de los grandes del fútbol europeo, entre ellos Real Madrid y Barça, pero el conjunto alemán exigirá una cifra no muy lejana al centenar de millones.

Eden Hazard: 90 millones

Parecía que su permanencia en el Chelsea era segura tras una gran temporada, pero la hipotética venta de Cristiano Ronaldo podría hacer que el Real Madrid fuera a por el belga, o incluso que hubiera un trueque entre ambos equipos. El precio de mercado del mejor jugador de la Premier de la temporada es alto, muy alto, y tampoco estará lejos de los 100 millones.

Aubameyang: 70 millones

Otro jugador del Borussia Dortmund que no tiene claro su futuro. El fantástico delantero gabonés, que metió 31 goles la pasada temporada en la Bundesliga, ha manifestado su intención de dejar el club de la cuenca del Ruhr, pero el club pide una cifra cercana a los 70 millones para dejarle salir.

De Gea: 70 millones

La Champions del Madrid y la buena actuación de Keylor Navas en el tramo final de la temporada ha enfriado el fichaje de otro portero, pero la llegada del español al conjunto blanco no es descartable, más aún si ingresa una enorme cantidad de dinero por Ronaldo. Su precio ha subido, si hace dos años casi pagan 30 millones los blancos, ahora el precio que pide el Manchester United ronda los 70 kilos.