Jérémy Mathieu: "Si marco al Barça, lo celebraré solo por Bartomeu y Robert"

Jérémy Mathieu, defensa del Sporting de Portugal, ha hablado de su paso por el Barcelona, equipo al que se enfrenta este miércoles en la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions.

El francés ha asegurado en Marca que "no" se fue con un sabor amargo del Barça. "Jugué mucho, gané títulos y lo único que me duele es que la gente dice que no he jugado mucho. En mi primera temporada jugué el 58% de los partidos, marque goles importantes... En la segunda un poco menos, un 53-54%, que también está bien y el último año fue el difícil, con lesiones y la falta de confianza del míster, pero bueno es así no pasa nada".

Por eso, ahora que hasta lanza las faltas en el equipo luso, asegura que "si marco, lo celebraré solo por Bartomeu y Robert, porque creo que la manera que trataron resultó muy difícil para mí".

"No creo que la prensa me tratara mal, solo el diario Sport", asegura el jugador. Eso sí, tiene una espina clavada, la de la Champions. "He vuelto a ver el partido contra la Juventus y todo el mundo dice que yo fui el problema. Es verdad que en los goles estoy uno contra uno y no me lanzo, reculo, pero después hacen un pase y podrían decir que qué hacen Mascherano o Piqué, pero no. Es mi opinión".