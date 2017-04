Marc Bartra, herido en una explosión en el autobús del Borussia Dortmund

Una explosión ha afectado al autobús en el que viajaba el Borussia Dortmund alemán para afrontar este martes el partido de Champions contra el Mónaco.

La explosión tuvo lugar a unos 10 kilómetros del estadio Signal Iduna Park, según ha confirmado la Policía de Dortmund.

El futbolista español del conjunto alemán, el catalán Marc Bartra, ha resultado herido leve en esa explosión y ha sido trasladado a un hospital.

Bartra ha resultado herido en un brazo por los cristales del autobús, rotos tras la explosión. Según los investigadores, se habrían producido hasta tres explosiones provocadas por petardos de gran potencia.

La Policía está investigando el incidente y el partido de Champions contra el Mónaco ha sido aplazado, según ha confirmado el club alemán. El duelo se disputará este miércoles a las 18.45 horas.

El Borussia Dortmund ha publicado una imagen en la que los aficionados abandonan el estadio Signal Iduna Park tras confirmarse la suspensión del duelo previsto para este martes:

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J