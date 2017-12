Maradona, sobre Bale: "Que lo vendan, que lo regalen"

"Yo metería dinero a una victoria de Gremio". Así de rotundo se expresó Maradona en una entrevista en el diario As, que se centró principalmente en la actualidad sobre el Real Madrid. Además, tuvo unas palabras sobre Gareth Bale: "Que lo vendan, que lo regalen", dijo el astro argentino.

En plena disputa del Mundial de Clubes, Diego Armando Maradona habló del momento por el que atraviesa el equipo blanco. "La verdad que no están jugando muy bien, en el partido contra el Al Jazira cada uno de los jugadores quería hacer un gol".

"Yo le dije a Florentino que fichara a Mbappé", dijo. Cree que la estrella emergente del PSG va a "superar a muchos" en el futuro, pero reconoce que el PSG actual no le gusta porque "depende mucho de Neymar".

Donde sí titubeó fue a la hora de decidir quién ha sido el mejor jugador de la historia: "Cruyff, Di Stefano, Messi...Y Cristiano puede estar también". Es más, ve al luso decisivo en la final de este fin de semana, más si cabe ante la baja de la estrella de Gremio, Arthur.

Messi no podría ser como yo. Eso no se compra

Se guardó un recado para el propio Leo Messi. Cuando le consultaron qué le falta al 10 del Barcelona para ser Maradona, Diego Armando no se mordió la lengua. "Eso no se compra. Eso viene dentro, viene de serie. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como he hecho yo ahí y motivarles. Serían ellos los que le preguntarían cosas", explicó.

Por último, tuvo una crítica para el fútbol moderno, para decir que "ya no es como antes", y una defensa para el fútbol de Benzema, al que considera un futbolista que "desgasta a los defensores".