Maradona: "Messi no es mucho mejor que Cristiano Ronaldo"

Diego Armando Maradona dijo este lunes que prefiere a Lionel Messi antes que a Cristiano Ronaldo como jugador, pero que el astro del Barcelona "no es mucho mejor" que el atacante portugués del Real Madrid, a quien calificó de "animal".

"Yo te digo que a mí me gusta más Messi, mucho más, pero tampoco digamos 'oh, sí, Messi lo pasa por arriba a Cristiano'. No, no lo pasa por arriba", aseguró el exfutbolista argentino en una extensa conversación con el canal TyC Sports.

Maradona destacó que Messi no tiene que ganar una Copa del Mundo para pasar a la historia del fútbol, ya que, para ello, necesita un equipo sólido detrás y no puede vencer un torneo él sólo.

No es fácil ganar la Copa del Mundo y sigo insistiendo: Lio no tiene que levantar más copas

"No es fácil ganar la Copa del Mundo y sigo insistiendo en que Lio no tiene que levantar más copas, se divierte jugando con la pelota, los pasa como si fueran conos (a los jugadores) y cuando pone segunda y tercera es peligro de gol", manifestó Maradona desde su domicilio en Catar.

Para el actual entrenador del club emiratí Al Fujairah Sport, Messi hace mucho tiempo que juega bien: "No me acuerdo de verlo jugar mal, por ahí se tira a la punta a descansar y sigue jugando".

"Una copa del mundo para mí no cambia nada. Es una foto y nada más, porque la copa cuando te la dan te dan la falsa, porque la verdadera se la queda la FIFA", subrayó.