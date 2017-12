Lydia Valentín vive una surrealista ceremonia en el podio: "¿Dónde está el himno?"

La española Lidia Valentín, que se proclamó campeona del mundo absoluta en la categoría de hasta 75 kilos, aseguró que estaba viviendo un sueño "tras una competición increíble", en la que levantó un total de 258 kilos.

Imágenes 1 Foto

Envuelta en una bandera de España, con las tres medallas de oro (arrancada, dos tiempos y total) colgadas al cuello y una muñeca de Minnie en los brazos -compitió al lado del primer parque de Disneyland-, la deportista leonesa mostró su emoción, tras coronarse como la mejor de la categoría, haciendo buenos los pronósticos y coronando una carrera en la que ya había subido al podio olímpico y europeo.

Valentín se consagra así como la reina indiscutible de la categoría. "Lo tengo todo. He conseguido lo que soñé cuando era pequeña, cuando comencé a entrenar, y veo que el sacrificio siempre es la mejor opción", destacó.

Para el recuerdo, además, quedan sus nervios en el podio, cuando un problema con el himno, que no se sincronizó con la izada de las banderas, hizo que se retrasase la ceremonia y que sus lágrimas de emoción tuviesen que esperar.

"Estaba superemocionada, porque estaba ahí en el primer cajón en un Mundial. Quería sentir el himno, estaba deseándolo y, de repente, no sonaba el himno español y me quedé como: ¡No puede ser verdad! ¡El mejor momento y dónde está el himno! Después han puesto otro himno que no sé de dónde es y luego han puesto el himno español y me he emocionado, porque la ocasión realmente lo merece", explicó.