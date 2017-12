Hamilton mete la pata: "Los niños no se visten de princesa"... y luego se disculpa

"Estoy muy triste ahora mismo, mirad como se ha vestido mi sobrino". El mensaje llega a través de un vídeo de las redes sociales. Su autor es Lewis Hamilton y el vestido es un disfraz rosa de princesa que luce el pequeño.



El diálogo entre tío y sobrino prosigue. ¿Por qué has pedido un traja de princesa en Navidad?, "porque es bonito" y Hamilton remata la metedura de pata: "¡Los niños no se visten de princesa en Navidad!". Las críticas, como era de esperar, no han tardado en aparecer, acusando a Hamilton de humillar públicamente a su sobrino.



Aunque Hamilton borró rápidamente el vídeo, éste ya circulaba sin freno por las redes sociales, llegando a casi un millón de reproducciones.

Imágenes 1 Foto

Un día después, visto el cariz que tomaba el asunto, el tetracampeón mundial de la Fórmula 1 ha salido a la palestra para disculparse: "Ayer estaba jugando con mi sobrino y me he dado cuenta que mis palabras fueron inapropiadas, por eso lo borré. No quise hacer daño y no quería ofender a nadie en absoluto. Me encanta que mi sobrino se sienta libre de expresarse como todos deberíamo. Mis más sinceras disculpas por mi comportamiento, dado que me doy cuenta de que no es aceptable para nadie, sin importar de dónde sea, marginar o estereotipar a nadie. Siempre he apoyado a cualquiera que viva su vida exactamente como lo desea y espero que me perdonen por este lapso de juicio".