Insultos racistas en la casa de LeBron James y él responde: "Es duro ser negro en EE UU"

LeBron James fue víctima de un desagradable acto vandálico en su propia casa.

Según informó TMZ, en la puerta principal de su residencia en Los Angeles, alguien había escrito insultos racistas en la puerta principal de su vivienda.

La policía investiga una pintada con la palabra 'Nigger', que es uno de los peores insultos que hay para dirigirse a alguien de la comunidad negra.

La estrella de loa Cavaliers quiso responder a este acto. "No importa cuánto dinero tengas, no importa lo famoso que seas, no importa cuánta gente te admira, ser negro en Estados Unidos es duro", aseguró dolido.