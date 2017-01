LaLiga implantará un sistema de videoarbitraje en pruebas a partir de la próxima temporada

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció este lunes que la competición española comenzará a utilizar a partir de la próxima temporada en pruebas un sistema de videoarbitraje.

"Estamos trabajando desde hace ocho meses en ello. La Liga está en una comisión de la FIFA dedicada a este asunto y el año que viene vamos ponerlo en pruebas igual que lo va a hacer la Bundesliga y la Premier League", señaló Tebas en la entrega de premios de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid.

Un periodo de pruebas que se extendería hasta que la FIFA apruebe definitivamente o no la implantación del videoarbitraje, una decisión que el máximo organismo del fútbol mundial no tiene previsto tomar hasta junio de 2018. "En junio de 2018 si la FIFA lo aprueba definitivamente, lo instalaremos", añadió el presidente de LaLiga, que defendió el uso de la tecnología en el fútbol.

"Siempre hemos defendido la tecnología en el fútbol y creemos que el videoarbitraje es la forma mas avanzada de la tecnología en el fútbol", comentó Tebas.

En este sentido, el presidente de LaLiga señaló que el uso de la tecnología no desvirtúa el fútbol. "A lo mejor en el Mundial de clubes de Japón hubo una mala experiencia, por falta de práctica y porque no se explicó, pero no desvirtúa el deporte. En muchos deportes se utiliza el videoarbitraje y no ha pasado nada, ha generado más justicia, es una ayuda para los árbitros", concluyó Tebas.