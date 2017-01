El Real Madrid despierta a tiempo y refuerza su liderato

Muchas dudas, un juego no demasiado bueno, que no convence… pero más líder aún. El Real Madrid sigue sin enamorar, pero gana partidos y tras los tropiezos de Barça, Atlético y Sevilla, comanda la clasificación liguera con una importante renta (cuatro puntos y un partido menos) tras golear a la Real Sociedad.

El mal momento del conjunto blanco tuvo fiel reflejo en su primera mitad. Nunca tuvo el control del balón, no manejó el ritmo del choque y se vio superado por el centro del campo de una Real ambiciosa. Además, el partido se convirtió en un juicio en el que el público expresó su disconformidad con Danilo y Benzema, al comienzo del choque, y a medida que avanzaban los minutos también con un errático Cristiano.

Las ocasiones brillaron por su ausencia para ambos equipos. Solo una internada peligrosa de Lucas Vázquez por la banda derecha inquietó a Rulli, mientras que a Keylor solo se le exigió en disparos lejanos y que no le comprometieron.

El Madrid siguió incómodo, el Bernabéu expresaba continuamente su disconformidad con el juego, pero un rápido contragolpe dio ventaja a los madridistas. Un buen pase entre líneas de Cristiano lo recogió Kovacic, y el croata sorprendió a todos plantándose solo ante Rulli y le batió en el mano a mano.

Al poco de comenzar la segunda mitad, Kovacic devolvió el favor a Cristiano Ronaldo. Un gran pase del centrocampista lo recogió el luso, que controló a la perfección y se plantó ante Rulli para batirle con una exquisita vaselina.

Los dos goles llevaron la calma tanto al equipo como al público presente en el estadio. La Real cogió el mando del choque, pero nunca encontró la manera de crear ocasiones de gol, mientras que los contragolpes blancos cada vez llevaron más peligro.

Entró Morata por el discutido Benzema, y el Madrid tuvo más mordiente arriba. Al canterano le anularon un gol de cabeza por un justo fuera de juego, y Lucas Vázquez a punto estuvo de hacer el tercero tras un grave error en el pase de Rulli.

La expulsión de Iñigo Martínez por una innecesaria y dura falta sobre Casemiro acabó con las opciones de los realistas, y en un contragolpe llegó el tercero de los blancos. Danilo cedió para Lucas Vázquez y su buen centro lo remató Morata de cabeza para cerrar el choque.

Al Madrid le anularon otro gol, por fuera de juego de Cristiano, pero ya daba igual. La goleada redondeaba una jornada perfecta para sus intereses y supone una importante inyección de moral tras la eliminación copera.

Ficha técnica:

3 - Real Madrid: Keylor Navas; Danilo, Varane, Sergio Ramos, Nacho; Casemiro, Kroos, Kovacic (Isco, m. 78); Lucas Vázquez (Marco Asensio, m. 84), Cristiano Ronaldo y Benzema (Morata, m. 66).

0 - Real Sociedad: Rulli; Zaldua, Navas, Íñigo Martínez, Kevin; Illarramendi, Canales (Granero, m. 78), Zurutuza; Juanmi, Oyarzabal (Xabi Prieto, m. 57) y Willian José (Vela, m. 57).

Goles: 1-0, m. 38: Kovacic. 2-0, m. 50: Cristiano Ronaldo. 3-0, m. 83: Morata.

Árbitro: Melero López (Comité andaluz). Amonestó a Kroos (39) por el Real Madrid y a Kevin (76) por la Real Sociedad. Expulsó a Íñigo Martínez (6 y 74).

Incidencias: encuentro correspondiente a la 20a jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 66.693 espectadores.