El jugador del Bayern Renato Sanches se disculpa por un vídeo mostrando un fajo de billetes

El jugador portugués del Bayern de Múnich Renato Sanches se ha disculpado tras colgar un vídeo en el que se le ve haciendo alarde de un fajo de billetes.

El atacante, de 19 años, difundió el vídeo en Instagram, para luego eliminarlo. En la grabación se le ve contando numerosos billetes de 20 euros, para luego formar una especie de abanico y ponérselos frente a la cara. Este tipo de vídeos son muy habituales de personajes del deporte como el boxeador estadounidense Floyd Mayweather.

Después, Sanches emitió una disculpa pública en Facebook: "Hay bromas de buen gusto y otras de mal gusto. En vista de lo que se ha divulgado, tengo que pedir perdón, no sólo por el mal gusto, sino también por la actitud inútil e imprudente que he tenido, ni aunque se produjera en un círculo íntimo de amigos y en mis vacaciones".

"Mis orígenes me enseñaron pronto a valorar y mucho lo que conquistamos con nuestro trabajo, y no puedo dejar de reconocer la forma irrespetuosa que mi acción, totalmente imprudente, ha hecho creer. Os garantizo que no soy así y que siempre lucharé, dentro y fuera del campo, para ser un ejemplo de profesionalidad, humildad, carácter y dignidad. ¡Me servirá de lección para el futuro!", dijo el atacante luso.