Jorge Ureña: "Somos los atletas más completos, aunque alguno diga que no valemos para nada"

Jorge Ureña, alicantino de 23 años, es una de las grandes promesas del atletismo español, especialista en pruebas combinadas. El pasado fin de semana rebajó en Praga su propio récord nacional de heptatlón (6.249 puntos), una plusmarca que el año pasado ya le arrebató al subcampeón olímpico Antonio Peñalver y que había estado vigente desde 1992.

¿Cómo acaba un atleta haciendo pruebas combinadas, no le convencía ninguna especialidad concreta?

De pequeño empecé haciendo de todo y como más o menos todas las pruebas se me daban bien, pero tampoco destacaba en ninguna, pues me especialicé en todas, que en eso consisten las combinadas.

Su pueblo, Onil, en la provincia de Alicante, es una cantera para las combinadas y ha dado grandes atletas, como Eusebio Cáceres, ¿por qué?

Es un poco la filosofía de practicar todos los deportes en los colegios, y concretamente en el atletismo se tocan todas las pruebas porque es una buena base para los chavales. Luego hay casos como el de Eusebio, que destacaba mucho en la longitud y al final se ha especializado en esa prueba, pero muchos seguimos en las combinadas.

¿Cuáles son sus mejores especialidades?

Con las que más cómodo me siento es con las vallas y las carreras en general, pero también con los saltos de altura y longitud.

¿Y las peores?

Las de lanzamiento, sobre todo.

¿Cómo divide su entrenamiento para preparar tantas pruebas?

Normalmente trabajo una técnica cada día, por ejemplo las salidas, pero también hay días en los que trabajo más de una especialidad, como velocidad y peso. También hay pruebas que las entreno menos porque son más lesivas o porque las domino más: por ejemplo el salto de altura es una de las que menos trabajo, cada dos semanas. Los lanzamientos y las vallas son las que más trabajo actualmente.

¿Son ustedes los atletas más completos?

Sí, yo creo que sí lo somos... ¡aunque algunos dicen que somos los que no valemos para nada! (risas).

Todos los rivales me sacan un cabeza y dos espaldasMide 1,78 m, que no es poco, pero los atletas de combinadas suelen más corpulentos, ¿es una desventaja?

Sí, todos me sacan una cabeza o dos ¡y también dos espaldas! pero bueno, es así. También tiene sus ventajas: al ser menos pesado puede que las pruebas de fondo me cuesten un poco menos que a ellos.

¿Cómo lleva eso de ser una de las grandes promesas del atletismo español?

En parte supone un poco de presión por hacerlo bien porque si no a la mínima ya sabes lo que pasa, pero por otro lado siempre te gusta saber que la gente está pendiente de ti, eso te anima para seguir mejorando.

¿Su próximo objetivo es una medalla en los Europeos en Pista Cubierta de Belgrado (3-5 de marzo)?

Sí, hay que ir con ese objetivo y luchar por ello, pero luego ya veremos cómo va la cosa.

¿Es difícil hacer pronósticos en una combinada?

Sí, hay muchas pruebas y nunca sabes por dónde puede ir la cosa. Igual te sale muy bien, como el pasado fin de semana en Praga, pero igual empiezas muy bien y te pasa una putada, como me ocurrió cuando intentaba clasificarme para los JJ OO de Río, que hice tres nulos en lanzamiento de disco, y ahí se acabó todo lo bien que iba hasta ese momento. Es un deporte imprevisible. Y no solo porque puedas cagarla en una prueba, a lo mejor solo fallas un poco en una, pero ya pierdes 100 puntos y tu marca final se desploma.

Es un deporte imprevisible, a lo mejor solo fallas un poco en una prueba, pero tu marca final se desploma¿Hay que ser muy fuerte mentalmente?

Bastante. Una vez terminas una prueba, te haya salido bien o mal, tienes que borrar la mente y afrontar la siguiente como si fuera una prueba única, totalmente distinta. Como si no estuvieras en una combinada. El estado anímico influye bastante.

Su padre, José Antonio, es también su entrenador, ¿le mete mucha caña?

Me aprieta lo justo, pero se lleva bien la cosa. Aunque a veces en casa sigue con el entrenamiento y le tengo que decir que vale, que ya estamos en casa (risas).

Él también fue atleta de combinadas y sigue compitiendo en categorías de veteranos, ¿se pican alguna vez en los entrenamientos?

Sí, él sigue haciendo sus cosillas, pero ya no hay piques. Cuando yo era más pequeño y estábamos más igualados sí teníamos algunos e incluso él me ganaba alguna vez, pero ahora ya... (risas, mientras su padre, que está al lado, le mira).

Además del atletismo, ¿sigue estudiando?

Sí, estoy estudiando educación física. Vivir del atletismo es muy complicado, prácticamente imposible. Tienes que hacerlo muy, muy bien para poder vivir de esto, prácticamente necesitas ganar medallas olímpicas.

También he oído que le gusta la percusión...

Sí, toco en la banda del pueblo. Tambor, bombo… todo, la percusión en general. Me ayuda a liberar tensiones.

¿Qué son las combinadas?

Las combinadas son una disciplina del atletismo que mezcla pruebas de carrera, salto y lanzamiento. En categoría masculina se dividen fundamentalmente en heptatlón, que se practica en pista cubierta, y decatlón, para los campeonatos al aire libre, incluidos los Juegos Olímpicos.

La disciplina de heptatlón en pista cubierta consta de las siete pruebas: 60 m, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 60 vallas, pértiga y 1.000 m).

El decatlón está formado por diez pruebas: 100 m, longitud, peso, altura, 400 m, 110 vallas, disco, pértiga, jabalina y 1500 m.

En categoría femenina, la división se realiza entre pentatlón (pista cubierta) y heptatlón (aire libre). El pentatlón femenino indoor está formado por cinco pruebas: 800 m, 60 vallas, longitud, altura y peso.

El heptatlón femenino outdoor consta de siete especialidades: 200 m, 800 m, 100 vallas, longitud, altura, peso y jabalina.