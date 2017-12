El desprecio de Jorge Sampaoli a un policía: "Boludo, cobras 100 pesos al mes"

Bochornoso espectáculo el que ofreció Jorge Sampaoli, seleccionador de Argentina, en la madrugada de este domingo con un agente de tráfico en Casilda, su ciudad natal, unas horas después de acudir a la boda de su hija.

El ex técnico del Sevilla se enfadó con un policía cuando se le solicitó que se bajara del vehículo porque, según la prensa argentina, superaban el número de ocupantes del vehículo, y le espetó al agente una frase despectiva. "Cobrás 100 pesos por mes, gil", le dijo.

"Me haces caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos (algo menos de 5 euros) por mes, gil", fue la frase completa de un Sampaoli fuera de sí.

Tras esto, Sampaoli publicó este martes un comunicado en el que expresó su "total arrepentimiento" por haber "agredido verbalmente" a un Policía en un control de tráfico el pasado domingo, cuando volvía de celebrar la boda de su hija.

El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano"Quiero pedir especiales disculpas al oficial al que agredí verbalmente", indicó el seleccionador en el comunicado, difundido este martes por la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), en el que además explicó que "el enojo, en una discusión en la que no tenía razón" le hizo decir "palabras que no representan en absoluto" sus convicciones.

"El salario no representa las cualidades ni el valor de ningún ser humano", agregó antes de señalar que los controles de vialidad en Argentina son muy importantes y "el respeto a ellos salvavidas". El entrenador concluyó que su reacción no tiene nada que ver con sus "valores y creencias" y extendió su petición de disculpas "por este mal ejemplo" a "toda la sociedad".