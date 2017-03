Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça, respalda a Piqué: "No ha dicho ninguna mentira"

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha dicho este miércoles que después de lo que ha podido "escuchar y leer" sobre las declaraciones que hizo Gerard Piqué, el jugador "no ha dicho ninguna mentira".

"Y el Barcelona siempre está al lado de la verdad", ha añadido el mandatario azulgrana, después de que unas contundentes declaraciones del jugador barcelonista tras el partido amistoso Francia-España (0-2) hayan levantado mucha polvareda.

Tras el encuentro, el jugador apareció en la zona mixta y dijo, entre otras cosas: "No me gusta ver en el palco (del Madrid) las personalidades que hay y cómo mueven los hilos. La persona que imputó a Messi y Neymar y tiene un trato diferente con Cristiano está en el palco. No me gusta lo que transmite como club".

Jordi Cardoner ha presentado este miércoles por la tarde el programa de conmemoración de los 25 años que el Barcelona logró su primera Copa de Europa, y en el turno de preguntas se le ha insistido sobre la posición de la institución catalana y las declaraciones de Piqué.

"Lo normal es que la verdad no tiene que abrir ningún conflicto. De lo que yo he oído y he entendido, Piqué ha expresado una opinión libre y estamos a favor de que se hable con libertad. Lo que ha dicho ha sido sin faltar a nadie. La claridad, quizá, ha podido ofender", ha señalado el vicepresidente azulgrana.

Cuando se le ha preguntado si los valores del Madrid son los que mueven los hilos desde el palco, como insinuó anoche Piqué, Cardoner ha querido cortar la dinámica al asegurar que la cita era para hablar de la conmemoración de la primera Copa de Europa. Ha apuntado, no obstante, que las relaciones con el Madrid "han de ser de cortesía institucional".

Finalmente, ha vuelto a subrayar: "Gerard Piqué no ha mentido, El club estará siempre al lado de la verdad, es decir, al lado de Piqué".