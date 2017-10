ISIS utiliza una imagen de Messi para amenazar con atentar en el Mundial de Rusia

El portal especializado en monitoreo de actividades extremistas SITE informó de que Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) planea atacar el Mundial de Rusia 2018.

Esta vez, esa amenaza viene acompañada de una imagen en la que se ve a Lionel Messi vestido de presidiario y con su ojo izquierdo manchado de sangre.

No es la primera vez que Estado Islámico amenaza la cita del próximo verano. Hace unos días, Al Wafa, medio de comunicación administrado por el grupo terrorista, publicó imágenes de yihadistas escoltando el logo oficial del Mundial y prometiendo ataques.

Una imagen publicada en redes muestra a un terrorista armado con un AK-47 junto a una bomba que lleva la bandera del grupo terrorista, escoltando el logo oficial del Mundial. En ella se puede leer en ruso y en árabe "esperen por nosotros".

De cara al certamen, que será del 14 de junio al 15 de julio, se espera que lleguen un millón de turistas.

Pro-#ISIS media unit Wafa' Foundation continues to threaten 2018 FIFA #WorldCup, this time using an image of #LionelMessi in a prison outfit pic.twitter.com/isB8RDKYAK