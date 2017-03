Andrés Iniesta: "No quería ir al Barça, fueron los peores meses de mi vida como persona"

Andrés Iniesta ha revelado lo complicado que fue abandonar Albacete para irse a La Masia del Barcelona con apenas 12 años.

En 'Universo Valdano', el culé asegura que "no quería" fichar por el Barça. "La primera respuesta fue que no quería porque anteponía mi vínculo familiar al irme a un sitio tan lejano y sin ellos. El paso de las semanas y hablar con mi padre me hizo verlo como un reto. Con mi padre tengo mucha confianza, mucha afinidad y sé que cuando me dice las cosas, normalmente acierta".

El manchego se explica así: "Yo le dije a mi padre que daba el paso y que un año aguantaba como fuese. Después de eso, fueron los peores meses de mi vida como persona, pero con la ayuda de todo el mundo todo fue mucho mejor".

Iniesta relata cómo fue su viaje a Barcelona. "Ese día que vinimos los cuatro, mis padres, mi abuelo y yo, el viaje fue tremendo. Esa noche me quedé en La Masía y ellos se fueron al hotel y fue una de las peores sensaciones. Mi padre con todo lo valiente que es, si no llega a ser por mi madre, esa noche hubiese vuelto a la Masía y me hubiese llevado otra vez para casa".