Iniesta: "Si Neymar se va al Real Madrid creo que me molestaría, es un jugador único"

Andrés Iniesta, jugador del FC Barcelona, ha manifestado este miércoles sobre una posible llegada de su excompañero Neymar al Real Madrid que a lo mejor le "molestaría" sobre todo a nivel deportivo porque es "único" y "reforzaría" al máximo rival, mientras que ha asegurado que el Balón de Oro conquistado por el madridista Cristiano Ronaldo es "justo".

"¿Neymar al Madrid? Me sería indiferente en el sentido de que no es algo que me importe mucho. Sí que quizá me molestaría porque entiendo que es un jugador único y determinante y el máximo rival en ese caso se reforzaría. Pero sin hipótesis que no han ocurrido, si sucede ya se verá", comentó Iniesta en rueda de prensa.

Los rumores sobre la llegada del jugador brasileño al Real Madrid han vuelto a la palestra por enésima vez pese a que Neymar es jugador del Paris Saint-Germain y se medirá, precisamente al equipo blanco, en los octavos de final de la Champions.

Un cruce en el que el FC Barcelona se las verá con el Chelsea, equipo cuyo estadio trae grandes recuerdos a Iniesta por el gol en el último momento que, en 2009, les dio el pase a la final de la 'Champions' que ganarían en Roma ante el Manchester United.

"Lo primero que pensé es que es un enfrentamiento duro y complicado contra un equipo muy potente en todos los sentidos. Nos vienen recuerdos a la mente muy bonitos, muy importantes, de los mejores a nivel personal que he podido vivir. Más allá de eso, que está en nuestra mente pero es pasado, intentaremos dar un paso más en la competición", se sinceró.

Iniesta, protagonista de este y otros momentos clave para el fútbol como el gol que dio el Mundial de Sudáfrica a España, y con un palmarés de lujo --con además una Eurocopa o cuatro 'Champions' al frente--, no se ve no obstante como mejor jugador español de la historia.

"No me proclamaría el mejor, no creo ni que lo llegue a sentir o a pensar. Si preguntáramos habría nombres distintos, lo bueno es la diversidad de las cosas. Con todos los años que llevo, la oportunidad que he tenido de conseguir lo que he hecho, me siento orgulloso de lo conseguido, el mejor no lo sé", confesó.

De este modo, Iniesta se distanció de las palabras de Cristiano Ronaldo tras recibir su quinto Balón de Oro en las que se autoproclamó el mejor jugador de la historia. Eso sí, el internacional español ve "justo" que el luso haya ganado el trofeo.

"Cuando lo ganas, el ganador siempre es justo. En la cantidad de Balones de Oro que podría tener uno u otro es cosa de la gente que vota el premio. Siempre he dicho que no es un premio donde sepamos exactamente qué valores lo rigen, si son títulos o no, con la selección o no. Cada uno tiene sus preferencias, pero en ningún caso me parece injusto que Cristiano tenga esos Balones de Oro", esgrimió en la comparación con Leo Messi.

Sin embargo,, dejó claro que para él, el mejor es su compañero de equipo. "Un jugador del nivel o talla de Cristiano, con lo que ha conseguido y estos 5 Balones de Oro, indudablemente estará entre los mejores. Luego cada uno tenemos nuestras preferencias y la mía es clara por Leo, por lo que ha representado, representa y espero que siga haciendo en este club", concluyó.