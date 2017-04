Echan al capitán rumano de Fed Cup por llamar "putas de mierda" y hacer llorar a las rivales

Ilie Nastase, exjugador de tenis y actual capitán del equipo rumano de Copa Federación (Fed Cup), siempre fue famoso por sus polémicas extradeportivas. Pero este sábado ha llegado demasiado lejos. Sus insultos le han valido una expulsión.

Se está celebrando en la ciudad rumana de Constanta la eliminatoria de Fed Cup entre Rumanía y Gran Bretaña. En el segundo partido de la serie, entre la rumana Sorana Cirstea y la británica Jo Konta, el público insultó, supuestamente, a Konta, recoge The Guardian.

Konta acudió a quejarse al juez de silla, momento en el que el capitán rumano se levantó y según el relato de los testigos, llamó "putas de mierda" a Konta y a la capitana inglesa, Anne Keothavong y preguntó al árbitro "¿Cuál es tu puto problema?".

Jo Konta no pudo evitar las lágrimas, al tiempo que tras una discusión en la pista, Nastase fue expulsado por el árbitro. El veterano exjugador se aposentó en las gradas. Mientras, otra jugadora rumana, Simona Halep, tuvo que dirigirse al público para calmar los ánimos.

El partido estuvo suspendido durante unos minutos al no poder reponerse Konta.

