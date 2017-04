Horario y dónde televisan el Espanyol vs Barcelona

El Espanyol se enfrenta este sábado, 29 de abril, al Barça en la jornada 35 de LaLiga. El encuentro se disputará en el RCDE Stadium a las 20:45 y se retransmitirá en Movistar Partidazo.

Además, se podrá seguir en directo minuto a minuto en la web de 20minutos.es.

El RCD Espanyol afronta un reto este sábado en el derbi de contra el equipo azulgrana, ya que no gana al equipo azulgrana en su estadio desde la temporada 2006-07.

El Espanyol ha creado un vídeo promocional en el que se apela al orgullo y a la resistencia 'perica' para incentivar la asistencia de su público a Cornellà-El Prat este sábado, cuando el vestuario del Espanyol confía en romper esta dinámica, dar una alegría a la afición y alargar el sueño europeo.

Benvinguts a Ca n’Orgull! ⚪️🔵



¡Bienvenidos al hogar de los que viven de pie!



Welcome to Home of Rebels!#RCDE #EspanyolFCB pic.twitter.com/4UUpOx79Nr