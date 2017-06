Emotivo homenaje a las víctimas de los atentados en el amistoso Francia-Inglaterra

El encuentro amistoso entre Francia e Inglaterra disputado este martes en el Estadio de Francia, en Saint Denis, ante unos 80.000 espectadores, sirvió para homenajear a las víctimas de los atentados yihadistas en Manchester (22 muertos el pasado 22 de mayo) y Londres (ocho fallecidos el 3 de junio).

La Guardia Republicana francesa interpretó la canción de Oasis "Don't Look Back In Anger" (No mires al pasado con rencor) antes de que los jugadores saltasen al césped y se guardó un minuto de silencio.

Momentos muy emotivos que fueron respetados por todos y cada uno de los asistentes al estadio.

A pesar de estar debilitada por la expulsión del defensa Raphaël Varane en el minuto 47, Francia acabó ganando (3-2) en el amistoso disputado ante Inglaterra, que contó con un doblete del máximo goleador de la Premier Harry Kane.