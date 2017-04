Así fue el golazo del 'Guaje' Villa desde el centro del campo

A sus 35 años, David Villa sigue demostrando que todavía hay en él mucho del delantero de clase mundial que ostenta el récord de goles de la selección española. Esta noche, el asturiano marcó un golazo en la MLS estadounidense.

Ocurrió en el partido entre New York City FC y Philadelphia Union. El resultado era ya de 0-1 para los neoyorquinos cuando el 'Guaje', en un contragolpe, robó una pelota nada más cruzar la línea de medio campo y mandó una vaselina que entró directamente en la portería de los de Pennsylvania.

El narrador de la televisión estadounidense no pudo ser más descriptivo: "Lo he visto, pero no me lo creo".