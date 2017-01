"¡Gol para mandarlos a la calle!", así disfrutó la emisora catalana RAC1 con el KO del Real Madrid

La eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey en el campo del Celta (2-2), el miércoles, fue muy celebrada por algunos medios de comunicación catalanes.

Especialmente efusivo fue el locutor de la emisora RAC1, Damià López, que prácticamente enloqueció con el segundo gol del Celta, que dejaba a los madridistas virtualmente eliminados a falta de cinco minutos para la conclusión.

Esta fue la exaltada narración del periodista catalán tras el gol de Wass en Balaídos:

¡Gol para eliminar al equipo de la 'Felizidane', Gol para mandarlos a la calle!"¡Gol y eliminados! ¡Gol y a la calle! ¡Gol para eliminar al equipo del triplete! ¡Gol para eliminar al equipo de los 40 partidos! ¡Gol para eliminar al equipo de 'The Best'! ¡Gol para eliminar al equipo de la 'Felizidane'! ¡Gol para eliminar el mejor equipo del universo! ¡Gol para mandarlos a la calle! ¡Cuando han tenido alguna adversidad, caretas fuera! ¡Cuando no llega el gol de Ramos en el 93, caretas fuera! Este es el Madrid, el Madrid que no es capaz de superar los cuartos de final de la Copa"

La narración de RAC1 ha sido muy criticada en las redes sociales por los aficionados del Real Madrid, muchos de ellos catalanes, que la consideran demasiado ofensiva.

"Espero una disculpa de RAC1 por la celebración del gol del Celta de Vigo contra el Real Madrid. Yo era oyente y del Real Madrid. Vergüenza", escribe uno de esos aficionados del Real Madrid.

@rac1 Espero una disculpa de Rac per la celebració del gol del Celta de Vigo contra el Real Madrid. Jo era oient i del Madrid. Vergonya. — nacho magro (@nchmagro) January 26, 2017