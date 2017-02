Futbolistas vetados por los aficionados de los equipos

La frustrada llegada del jugador ucraniano Roman Zozulya al Rayo Vallecano, que ha sido vetada por los aficionados radicales del club madrileño por el presunto apoyo del jugador a grupos paramilitares de ultraderecha de Ucrania, no es un caso excepcional en el mundo del fútbol.

Antes de Zozulya, otros futbolistas vieron situaciones similares cuando estaban a punto de firmar contrato con un nuevo club:



SALVA BALLESTA

El Celta descartó en 2013 el fichaje de Salva Ballesta como segundo entrenador del equipo, iba a ser el ayudante de Abel Resino, por la presión de una parte de los aficionados celestes, que no comulgaban con las ideas políticas del exjugador de Sevilla, Valencia Málaga y Atlético, entre otros. "Un grupo de aficionados no estaba a favor por temas políticos de que fuese al Celta. Me han vetado por ideas políticas», afirmó. Salva nunca ocultó su ideología de derechas.



SERGI GUARDIOLA

El Barça despidió en 2015 al futbolista Sergi Guardiola, que iba a militar en el equipo filial, pocos días después de haberlo contratado. La razón de ese fulminante despide fueron unos tuits ofensivos contra Cataluña que el joven jugador había publicado dos años antes. "Puta Cataluña y Hala Madrid siempre", fue uno de esos mensajes que le obligaron a dejar Can Barça.



EÑAUT ZUBIKARAI

El futbolista vasco estaba a punto de firmar contrato con el Hércules tras haber militado en la Real Sociedad. Las negociaciones se rompieron en el último momento y, aunque se habló de falta de acuerdo económico, la realidad es que el club alicantino frenó su fichaje por las presiones recibidas tras conocer que el padre del jugador, Cándido Zubikarai, cumplía condena en prisión por su pertenencia a ETA. Además, Zubikarai fue uno de los futbolistas de la Real Sociedad que firmó un manifiesto de apoyo a los presos de la banda terrorista.



DI CANIO

El exfutbolista italiano siempre estuvo cerca de la polémica por su simpatía por los grupos de ultraderecha. Cuando militaba en el Lazio celebró una victoria en el derbi romano haciendo el saludo fascista, un gesto que avergonzó al Calcio. Tras colgar las botas, fichó por el Sunderland inglés como entrenador, pero una parte de la afición rechazó su llegada y el entonces vicepresidente del club, David Miliband, presentó su dimisión.



GIORGOS KATIDIS

Caso similar al de Di Canio fue el del futbolista griego del AEK de Atenas, Giorgios Katidis, que también celebró en 2013 un gol con el saludo fascista y fue apartado por el club ateniense. También la Federación Griega de Fútbol decidió apartarlo de por vida de cualquier convocatoria internacional con la selección nacional.



DIDIER DROGBA

El que fuera en su día estrella del Olympique de Marsella estuvo a punto de regresar al club galo en este mercado de invierno, pero su fichaje se vio frustrado por la oposición de los ultras más radicales del Olympique. Estos hinchas llegaron a desplegar una gran pancarta en el estadio Velodrome demostrando su rechazo al fichaje del marfileño: "Deja de decir que amas al Olympique de Marsella. Tú ganas más dinero en un mes que nosotros en toda la vida. No seas llorón y vuelve a China".



HULK

La llegada del delantero brasileño al Zenit de San Petersburgo no gustó a los ultras del club ruso, conocidos por su carácter violento, racista y xenófobo. Los ultras llegaron a publicar un manifiesto en el que exigían a la directiva del club que no fichase a futbolistas negros. "No somos racistas, pero para nosotros la ausencia de futbolistas negros en la plantilla del Zenit es una importante tradición que refuerza la identidad del club", afirmaron.



EMANUEL EMENIKE

El internacional nigeriano tuvo que pedir el cambio en pleno partido cansado de los insultos racistas que recibía por parte de los aficionados de su propio equipo, el Fenerbahce turco. Ocurrió en 2015. "No quiero seguir jugando para esta gente. Hay que erradicar el racismo del fútbol", dijo después.