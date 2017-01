El fútbol reclama el uso de la tecnología de inmediato

La polémica sobre la aplicación de tecnología en el fútbol explotó este fin de semana y ha llegado a las altas esferas de la LaLiga, que ha anunciado este lunes que implantará el videoarbitraje en pruebas a partir de la próxima temporada. El último aluvión de críticas se produjo este domingo, con un clamoroso fallo arbitral en el que se vio perjudicado uno de los grandes del fútbol español, en este caso el Barça.

El balón atravesó muy claramente la línea de gol durante el partido de los azulgranas en el campo del Betis tras un despeje de Durmisi, pero el colegiado del encuentro, Alejandro Hernández Hernández, no concedió el gol. Ni lo vio él ni su juez de línea pese a que la jugada fue muy clara. Las críticas a la labor arbitral arreciaron, y se abrió nuevamente el debate: ¿debe aplicarse la tecnología en el fútbol?

En el Barça lo tienen claro, quieren la tecnología en el fútbol "lo más rápido posible". Lo ocurrido en el Villamarín ha dolido en el club azulgrana, pero el portavoz de la junta directiva, Josep Vives, afirmó ayer que la petición no se debe únicamente a lo sucedido ayer. "Tenemos una propuesta sobre la mesa que compartimos, tenemos que hablar y ver los plazos, y ver cuál es la respuesta. La petición la tienen, pero estamos en el estadio de ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Esta inquietud no solo es del Barcelona, es compartido por otros clubes".

La opinión del FC Barcelona parece algo unánime en el mundo del fútbol, y todos los estamentos parecen de acuerdo en que algo hay que cambiar. Los árbitros podrían ser, además, los más favorecidos. Su labor sería más sencilla y los fallos, aunque no se eliminarían, se podrían ver muy reducidos. El excolegiado Iñaki Fernández Hinojosa recordó cuando, en 2004, le presentó una programa al entonces presidente, José Luis Astiazarán, para analizar la labor del árbitro y cómo poder mejorar su labor con la tecnología, pero al que no se dio validez. "Estamos anclados en el siglo anterior", afirma Hinojosa, que además señala un problema que tiene España. "Aquí hay dudas sobre quién debe dar ese paso adelante, si LaLiga, que es quien paga a los árbitros, o la Federación Española (RFEF), que es de quien depende el colectivo arbitral".

La española es la única de las cinco consideradas como grandes ligas que no usa la tecnología de la línea de golY es que el caso de España es particular. La española es la única de las cinco consideradas como grandes ligas (junto a la inglesa, la italiana, la alemana y la francesa) que no usa la tecnología de la línea de gol, el denominado ‘Ojo de halcón’, para determinar si un balón entraba o no. Además, y como las comparaciones son odiosas, casi a la vez de no darse validez al gol del Barça que había entrado de manera muy clara, se disputaba la final del Abierto de Australia entre Federer y Nadal, en la que los jugadores disponían de la tecnología para saber, de manera milimétrica, si una bola había entrado o no.

Usar la tecnología en la línea de gol pone de acuerdo a prácticamente todo el mundo. "Es evidente", sentencia el exjugador Rafa Martín Vázquez. "Estamos en el siglo XXI, dice el exarbitro Iñaki Fernández Hinojosa. “No hay duda”, afirma el entrenador Radomir Antic. Pero más dudas hay con respecto al videoarbitraje, que fue probado con un resultado más bien negativo en el pasado Mundial de Clubes en el que participó (y ganó) el Real Madrid.

"La tecnología del Mundialito no me convenció", dice Antic sobre el caos que se organizó cuando se usó el videoarbitraje en Japón. Martín Vázquez, por su parte, cree que hay que dejar muy claro en qué casos se usará la tecnología para arbitrar jugadas, mientras que Hinojosa hace hincapié en que se necesitan “modificaciones, fue una prueba".

Por su parte, la LaLiga ha tenido que postularse y tomar cartas en el asunto. Este lunes, a última hora, el presidente de la competición, Javier Tebas, anunció se comenzarán a hacer pruebas a partir de la próxima temporada. Un periodo de pruebas que se extendería hasta que la FIFA apruebe definitivamente o no la implantación del videoarbitraje: "En junio de 2018 si la FIFA lo aprueba definitivamente, lo instalaremos", aseguró.

