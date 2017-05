Chris Froome, atropellado por un coche que se dio a la fuga

Chris Froome, ganador del Tour de Francia, ha sido atropellado por un coche que se ha dado a la fuga.

Según relata él mismo en Twitter, ha sido atropellado durante un entrenamiento en la localidad francesa de Beausoleil, muy carcana a su residencia de Mónaco.

El británico, que asegura que está bien, explica a través de la red social que un conductor le sacó de la carretera de forma intencionada.

Eso sí, la bicicleta se ha llevado la peor parte y ha quedado muy dañada, como muestra en una foto el ciclista.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay 🙏 Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo