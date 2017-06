Pese al fracaso en Liga y Euroliga, Laso cree que no es su "peor momento" en el Madrid

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no quiso hablar de ciclos después de no lograr defender el título de Liga Endesa ante un Valencia Basket que se proclamó campeón este viernes en el cuarto partido del Playoff final, al tiempo que quiso felicitar a su rival por aprovechar "su momento" y alcanzar su primer título liguero.

"Lo primero felicitar a Valencia Basket. Es su primera liga, en una final muy dura. Ha sido su momento y en deporte conseguir estos logros es muy difícil. Ha sido un partido bastante sencillo de explicar. Nuestra puesta en escena ha sido muy buena, pero su acierto en el segundo cuarto les ha dado mucha confianza y han abierto una gran brecha", indicó tras el duelo en La Fonteta.

Laso explicó que trató de hacer cambios para alterar el momento local, pero no pudo evitar la derrota (87-76). "Hemos intentado dar la vuelta al partido cambiando defensas y en momentos lo hemos conseguido. Pero creo que han ganado con mucho merecimiento, porque han hecho mejor muchas más cosas que nosotros. Felicitarles y que disfruten este momento", apuntó.

"No creo que los ciclos deben medirse por victorias o derrotas, sería muy resultadista. Obviamente juego para ganar, ahora mismo estoy muy jodido. No sé qué pasará mañana, pero no pienso tanto en los ciclos. Sólo puedo hablar por mí. Pero no es mi peor momento como entrenador. Yo paso buenos momentos y malos momentos que no sabéis. He tenido muchos malos momentos y muchos más buenos. No es mi peor momento con el Real Madrid", afirmó.

Además, Laso no quiso analizar la temporada aún en caliente. "Hoy no es un día para analizar las causas en una temporada que era diferente para nosotros en la Euroliga, no teníamos ni idea de cómo podía ser. A partir de ahí tuvimos una Euroliga durísima, que ha sido un desgaste brutal, siendo campeones de la liga regular, también en la Liga Endesa, hemos sido campeones de la Copa del Rey y hemos jugado la final de la Liga Endesa", dijo.

"Si pierdes la ventaja de campo es más difícil. Pero al principio de temporada fuimos capaces de ganar aquí y relativamente fácil. No ha sido sólo por perder el primer partido, sobre todo ha sido porque el Valencia ha hecho muchas cosas bien", finalizó.