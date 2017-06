Florentino Pérez: "Cristiano tiene contrato y es jugador del Real Madrid"

Florentino Pérez, recién proclamado de nuevo presidente del Real Madrid, ha dicho este lunes en Onda Cero que Cristiano Ronaldo tiene contrato con el club, haciendo así frente a los rumores que señalan la salida del astro del club, tras las investigaciones de la Agencia Tributaria sobre sus finanzas.

"Todo esto es muy extraño, Cristiano es un buen tío, tengo que hablar con él y ver qué pasa", dijo Pérez, entrevistado por José Ramón de la Morena en el programa El Transistor: "Cristiano tiene contrato y es jugador del Real Madrid".

El presidente ha aclarado que no ha hablado con el portugués, aunque se manifestó seguro de que Cristiano cumple con sus deberes fiscales y de que esta "confusión" se aclarará. A la pregunta sobre si el Real Madrid estaría dispuesto a pagar una posible multa de Hacienda al jugador, Pérez señaló que no lo creía necesario. "Seguro que Cristiano no querría que pagásemos su multa, si la hubiese; él no es así", indicó.

"Yo también quisiera saber si se va a quedar o no en el Real Madrid", añadió Pérez.

"Muy potente"

Pérez definió al jugador como "una persona muy potente dentro y fuera del campo; es mucho más importante y potente que todos los que estamos aquí". El comentario suscitó la extrañeza del periodista, que le señaló a su entrevistado que cerca podría haber "médicos que van a salvar vidas".

El presidente del club respondió entonces que "Cristiano hace una labor social, tiene una gran personalidad, es igual de potente dentro que fuera del terreno de juego".

Pérez señaló que Cristiano tiene la misma estructura societaria de gestión de derechos de imagen que tenía en Inglaterra: "Si ha valido esa estructura societaria que tenía en Inglaterra, que no valiera aquí será una cosa absurda, y sus abogados dicen que no se ha ocultado nada".

El dirigente blanco se quejó de que no se le haya concedido a su jugador la "presunción de inocencia" desde varios medios, que no quiso citar.

"Él se siente herido y puede que tenga razón, no ha tenido la voluntad de ocultar nada a nadie", aseguró Pérez.