Fernando Alonso, penalizado con cinco puestos por cambiar la batería

El español Fernando Alonso (McLaren Honda) recibió este viernes una penalización de cinco puestos en la parrilla de salida del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 por cambiar la batería de su monoplaza por quinta vez.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmó durante la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Silverstone, en la que Alonso fue octavo, la sanción al piloto asturiano por utilizar la quinta batería de la temporada.

El doble campeón del mundo perderá, en consecuencia, cinco posiciones en la parrilla de salida de la carrera del domingo.

Sainz, sin sanción

Por su parte, Carlos Sainz, a quien se le detectó un fallo de seguridad motivado por la presencia de una cinta de sujeción dañada en una de las ruedas del Toro Rosso, no será sancionado.

La FIA informó de que durante la inspección del monoplaza del madrileño fue detectado un daño en una de las cintas de sujeción de las ruedas. "Había signos de suciedad, que podrían ser por el frenado, y eso no es bueno para las fibras", explicó la FIA, que asimismo apuntó que éstas estaban "desgastadas".

"El coche, por tanto, no podía pasar la verificación técnica hasta que la parte correspondiente no fuera sustituida", agregó.

Los comisarios de carrera subrayaron, no obstante, en el tercer punto del comunicado su "satisfacción" porque "no había intención del equipo de engañar a los examinadores". La pieza fue reemplazada "voluntariamente" por Toro Rosso y, en consecuencia, el monoplaza de Carlos Sainz superó la verificación. "Los comisarios fueron informados por el equipo y el fabricante de que el diseño ha sido debidamente probado para su uso y homologado con los nudos presentes", indicó la FIA.